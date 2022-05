Hockey : Jonathan Ehling und Timo Kossol ragen beim CHTC heraus

Krefeld Der Hockey-Zweitligist Crefelder HTC führt nach dem 4:1-Sieg gegen den Bonner THV die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Die Damen des CHTC verlieren das Spitzenspiel in Bremen mit 1:6.

Von Beginn an untermauerten die Krefelder ihre Favoritenstellung vor 500 Zuschauern. Bereits nach zwei Minuten resultierte dies in der erste Strafecke, die Timo Kossol unhaltbar unters Lattenkreuz schlenzte. Die Hausherren bauten immer wieder über außen auf, vor allem Phillip Jansen agierte oft als Ausgangspunkt aussichtsreicher Angriffe. Erst kurz vor der Viertelpause musste Adrian Henriquez im CHTC-Tor erstmals eingreifen. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Jonathan Ehling, nach einem abgewehrten Eckenschuss am schnellsten und schrubbte den Ball hoch ins Tor (20.). Dann wurde die Partie deutlich zäher, aber schließlich fand Jonathan Ehling mit seinem langen Ball in den Kreis die Lücke und Neuling Luis Holste erzielte per Stecher sein erstes Tor im CHTC-Trikot. Dennoch war es das schwächste Viertel der Gastgeber. Im letzten Abschnitt bot sich den Zuschauern wieder ein flüssigeres Spiel, bei dem zwei Strafecken für weitere Treffer sorgten. Timo Kossol versenkte den Ball erneut links oben zum 4:0 (53.). Auf der Gegenseite wurde der junge Lasse Kille, der im letzten Viertel im Tor stand, bei einer Strafecke gefordert, die er zunächst stark parierte, aber gegen den Abstauber war er chancenlos.

Für die Damen des CHTC war es ein fruchtloser Ausflug in die Hansestadt Bremen, bei dem sie dem Tabellenführer Bremer HC klar mit 1:6 (1:2) unterlagen. Durch die Niederlage mussten sie ihren zweiten Tabellenrang an den Bonner THV abgegeben. In einem engen ersten Viertel brachte Neuzugang Lynn Krings die Gäste nach 13 Minuten in Führung. Nach der Viertelpause belohnten sich die Hanseatinnen für ihr offensives Auftreten und profitierten von individuellen Fehlern in den Krefelder Reihen, die Lena Frerichs gleich doppelt nutze. Nach dem Wechsel legte Bremen in der Offensive weiter zu und ließ nach drei Treffern binnen fünf Minuten keinerlei Zweifel mehr am Sieg.