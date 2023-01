Verwurzelt im Hockey und im CHTC Niklas Wellen – Weltmeister mit Familiengeschichte

Auch auf Vereinsebene genoss der technisch versierte Stürmer bereits mit 17 Jahren das Vertrauen des damaligen Herrentrainers Matthias Mahn und sammelte Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse. An der Seite der Olympiasieger Oskar Deecke und Linus Butt reifte er zum kompletten Spieler und stieg zum Kapitän auf. Seine größten Erfolge mit dem CHTC waren die Endrundenteilnahme 2015 auf dem Feld und 2018 in der Halle.