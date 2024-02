Hockey Lisa Noltes Triumph über den Druck

Nach dem Gruppensieg trafen die Deutschen im Halbfinale auf Gastgeber Indien und konnten mit einem Sieg das Finale und somit einer der heißbegehrten Startplätze sichern. Durch einen Doppelpack von Charlotte Stapenhorst führten die deutschen Damen, mussten aber in der Schlussminute den Ausgleich hinnehmen, so dass ein Shoot-out entscheiden musste. Jede Spielerin hat maximal acht Sekunden Zeit die gegnerische Torhüterin zu überwinden, im Gegensatz zum Eishockey sind innerhalb der Zeit Nachschüsse erlaubt. Nach vier der fünf Schützinnen stand es 2:2. Die erst 22-jährige Lisa Nolte übernahm die Verantwortung, blieb im Duell gegen die Welttorhüterin Savita cool und verwandelte nach Drehung durch die Schienen der Torhüterin. Da es nach drei Schützinnen remis stand, ging es in die Verlängerung. Im Sudden Death trat Lisa Nolte erneut an und bewies ihre Klasse. Diesmal stand sie mit dem Rücken zu Torhüterin und schob den Ball frech durch die eigenen Beine und zwischen den Schienen der Torfrau hindurch zum Sieg. Mit erst 20 Länderspielen ist sie eine der unerfahrensten Spielerinnen im deutschen Kader, sieben Spielerinnen sind bereits mehr als 100-mal für den DHB aufgelaufen.