Zweite Hockey-Bundesliga Mia Rosser erzielt das schönste Tor für die CHTC-Damen

In Raffelberg entwickelte sich, wie schon im Hinspiel, eine Partie auf Augenhöhe mit einer starken ersten Halbzeit der Gäste. Gegen die Tabellenführerinnen kamen sie zu einigen Chancen und gingen früh in Führung. Anna Küskes stibitze den Ball im Aufbauspiel und setzte mit ihre Schwester Mara in Szene, die vom Kreisrand trocken ins linke Ecke zur Führung traf (2.). Doch quasi im Gegenzug stellte Raffelberg das Remis wieder her: Nach einem langen Schlenzer holte Raffelberg einen Freischlag heraus und Laura Plüsch überwand die vor der Krefelder Torfrau Natalia Salvador. Kurz nach Wiederanpfiff musste Nane Dördelmann nur noch den Schläger zum 2:1 reinhalten. Krefelds Torfrau Natalia Salvador vereitelte gute Duisburger Chancen, doch in der Schlussphase lenkte Guilia Funkel den Ball zum 3:1 über die Linie.