Hockey: Plötzlich ist Ronan Gormley wieder der Chef beim CHTC​

Krefeld Zum Auftakt der Hockey-Bundesliga kommt es zum Duell der Aufsteiger: CHTC erwartet am Samstag den Münchner SC. Dabei ist der alte Trainer plötzlich wieder in der Chefrolle, die er eigentlich abgeben sollte.

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Münchner SC zu Gast bei den Hockeyherren des Crefelder HTC ist, treffen zwei Teams aufeinander, die in der vergangenen Saison souverän den Aufstieg aus der 2. Bundesliga ins Oberhaus geschafft haben. Während der CHTC nach dem „Betriebsunfall 2. Liga“ nur ein Jahr abwesend war, konnten die Münchener Fans in der Spielzeit 2017/18 zuletzt Erstliga-Hockey sehen.