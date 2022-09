CHTC-Damen in Hamburg : Nele Michler soll die Abwehr zusammenhalten

Nele Michler ist in der Defensive gefordert. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Lotta Michler erlitt in dieser Woche einen Daumenbruch. Aber nicht nur die Abwehrspielerin fällt beim Spiel der Crefelder HTC in Hamburg aus, bei dem es zum Familientreffen.

Dass Hockey ein familiärer Sport ist und eine enge Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft herrscht, können wohl zahlreiche Aktive und Fans bestätigen. Ein Familientreffen der besonderen Art steht für André Schiefer, den Trainer der CHTC-Damen, am Samstag beim Duell beim Hamburger Polo Club an. Wenn die Partie um 11 Uhr angepfiffen wird, befindet sich unter den Gastgeberinnen auch seine Stieftochter Lucie Hiepen. Die Innenverteidigerin ist als Tochter von Stefanie Hiepen, die im Hockeysport als deutsche Nationalspielerin und Hallenweltmeisterin keine Unbekannte ist und mittlerweile mit André Schiefer verheiratet ist. „Da ich bereits seit langem Teil der Familie bin, Lucie war damals erst drei Jahre alt, haben wir ein enges Verhältnis und ich ihre Hockeykarriere von Beginn an verfolgt. Sie übernimmt in der Abwehr immer mehr Verantwortung und bildet gemeinsam mit Paula Velmans ein stabiles Gespann“, beschreibt André Schiefer ihre Entwicklung.

Das Talent wurde der 23-Jährigen als Teil der Gladbacher Hockeyfamilie Krauss, der zahlreiche ehemalige und aktuelle Hockeyspielerinnen und -Spieler angehören, wahrlich in die Wiege gelegt und gezielt gefördert. Während sie beim Gladbacher HTC, dem Club Raffelberg und schließlich Uhlenhorst Mülheim bei namenhaften Westteams spielt, blieb auch den Trainern der Auswahlmannschaften ihr Talent nicht verborgen, so dass ihr Weg sie auch in die Auswahl des Westdeutschen Hockey-Verbundes und Jugendnationalteams führte. Nun zieht es die Medizinstudentin für ihr praktisches Jahr an die Elbe, wo ihr Partner Niklas Bosserhoff zur kommenden Saison für die Herren des Hamburger Polo Clubs aufläuft. Der 51-malige A-Nationalspieler war zuvor auch lange Zeit für Uhlenhorst Mülheim aktiv und spielt nun mit Polo in der Euro-Hockey-League.

Während Lucie Hiepen in der Innenverteidigung die Krefelder Sturmbemühungen unterbinden möchte, hat der CHTC genau auf dieser Position Personalsorgen: Nike Michler fiel bereits am vergangenen Wochenende mit Oberschenkelproblemen aus, ihr Einsatz ist fraglich. Da sowohl ihre jüngere Schwester Lotta Michler, die unter der Woche einen Daumenbruch erlitt, als auch die erfahrene Laura Schmitz nicht zur Verfügung stehen, wird sich wohl kurzfristig entscheiden, wer die Lücke in der Abwehr füllen wird. „Nike ist eine extrem wichtige Spielerin, die viel Stabilität und Ruhe mitbringt. Sie ist macht gegen gute Gegnerinnen einen großen Unterschied. Wir werden schauen, wie wir dies lösen. Agustina Lasteche und Jule Weber sind mögliche Kandidatinnen,“ gibt Andrè Schiefer Einblick in seine Planungen.