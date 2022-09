Hockey-Bundesliga : Max van Laak sichert dem CHTC den Auftaktsieg

Krefeld Im Duell der Aufsteiger in der Hockey-Bundesliga behält der Crefelder HTC gegen den Münchner SC mit 3:2 die Oberhand. Matchwinner ist der zweifache Torschütze Max van Laak.

Im ersten Saisonspiel besiegten die Hockeyherren des Crefelder HTC den Mitaufsteiger aus München dank starker Standards mit 3:2 (1:1). In einer intensiven Partie sicherten sich die Gastgeber dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte die Punkte.

Bei Sonnenschein und vor zahlreichen Zuschauern benötigten die Teams nur eine kurze Abtastphase, ehe München durch Philip Bezzengerger (8.) in Führung ging. Doch das von vielversprechenden Neuzugängen verstärkte Krefelder Team blieb unbeeindruckt und erspielte sich fast im Gegenzug eine Strafecke, die Max van Laak zum Ausgleich nutzte. Die Gastgeber setzten München früh unter Druck, doch die Süddeutschen hielten in robusten Zweikämpfen dagegen und erarbeitete sich einige Kreisaktionen, allerdings blieb CHTC-Tormann Joshua Onyekwue Nnaji, von allen nur „Joshi“ genannt, vorerst beschäftigungslos. Auf der Gegenseite ließen die ganz in weiß spielenden Krefelder, bei denen Lucas Bachmann kurzfristig aufgrund eines Muskelfaserrisses fehlte, noch die Coolness vor dem Tor vermissen.

Als Krefeld in der Schlussphase zwei grüne Karten kassierte, setzte MSC Coach Patrick Fritsche alles auf eine Karte und nahm Torhüter Benjamin Kurney zugunsten eines elften Feldspielers heraus, so dass kurzzeitig sogar eine 8 zu 11 Unterzahl für den CHTC bestand. In dieser Druckphase erzielten die Gäste zwar durch eine Strafeckenvariante von Marvin Nahr den Anschlusstreffer, doch Krefeld spielte in den verbleibenden Minuten seine ganze Routine aus und ließ sich den Heimsieg nicht mehr nehmen.