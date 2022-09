Hockey : Malikah Hamza mit gelungenem Debüt beim CHTC

Krefeld Die Südafrikanerin Malikah Hamza wird mit zwei Toren zur Matchwinnerin beim 5:1 der CHTC-Damen gegen Zweitliga-Aufsteiger HC Essen 99 und feiert damit ein gelungenes Debüt.

Die Halbzeitpause tat dem Spielfluss des CHTC keinen Abbruch und ein Doppelschlag von Malikah Hamza (35.) und Mara Küskes (37.) ließen das Spiel endgültig in die richtige Richtung kippen. In der Defensive zeigte auch Michelle de Witt, die die angeschlagene Nike Michler in der Innenverteidigung vertrat, eine souveräne Leistung auf ungewohnter Position. In der Schlussphase rundete Lynn Krings, die bereits in der vergangen Saison zum Shooting Star wurde, das Ergebnis per Strafecke auf 5:1 (53.) ab.