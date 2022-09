Hockey : Gipfeltreffen mit blütenweißen Westen

Krefeld Es ist das Treffen der beiden Topmannschaften. Sowohl der Crefelder HTC als auch Club Raffelberg haben alle Spiele gewonnen und dominieren die zweite Hockey-Bundesliga der Damen. Ein Schlüsselspiel.

Die Damen des Crefelder HTC sind optimal in die Saison gestartet und zählen zu den Mitfavoriten der zweiten Hockey-Bundesliga. An diesem Wochenende haben sie in zwei Heimspielen die Möglichkeit, ihre Heimstärke zu nutzen und sich oben festzusetzen. Heute um 16.30 Uhr empfangen sie den Club Raffelberg zum Topspiel, ehe sie am Sonntag um 14.30 Blau-Weiß Köln zu Gast haben.