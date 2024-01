CHTC-Herren im Viertelfinale Torjäger Lucas Bachmann und Anton Boomes treffen wie im Rausch

In Neuss kamen die Gastgeber besser in die Partie und gingen durch den polnischen Nationalspieler Krystian Sudol mit 2:0 in Führung. Aus einer danach deutlich stabileren Defensive sorgte Lucas Bachmann mit einem Doppelpack für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb der CHTC überlegen, ging aber teilweise zu fahrig mit seinen Torchancen um. Kurz vor der letzten Viertelpause sorgten Jonathan Ehling und Christian von Ehren für eine 4:2-Führung. Nach dem Anschlusstreffer in der vrletzten Minuten wurde es spannend. Mit dem letzten Angriff drang Neuss gefährlich in den Krefelder Kreis ein und der Ball rollte über die Linie, doch Augenblicke zuvor pfiff das Schiedsrichtergespann aufgrund eines groben Foulspiels einen Siebenmeter Nun standen sich im direkten Duell Krefelds junger Keeper Lasse Kille und Neuss‘ Finn Langheinrich gegenüber. Der CHTC-Torwart blieb nervenstark und parierte mit der rechten Schiene und hielt so den wichtigen wie verdienten Sieg fest.