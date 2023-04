Hockey Rabenschwarzes Wochenende für den Crefelder HTC

Der aktivere Start in das Duell mit Rot-Weiss Köln gehörte zwar den Krefeldern, doch die ersten Tore gingen auf das Konto der Gastgeber: Kölns Standardspezialist Mink van der Weerden zeigte sich gleich zweimal treffsicher nach einer Strafecke und sorgte für die 2:0 Pausenführung in einem temporeichen und sehenswerten Spiel. Der CHTC erspielte sich ebenfalls gute Kreisszenen, scheiterte aber wiederholt an Nationaltorhüter Jean-Paul Danneberg im Kölner Kasten, der auch einen Strafstoß von Jonathan Ehling abwehren konnte. Justus Warwegs Treffer zum 3:0 spiegelte vor allem die Kölner Effizienz wieder. Im letzten Spielabschnitt legte die Offensive der Gäste noch einmal an Tempo zu und Niklas Wellen belohnte dies mit einem Doppelplack (56., 60.). Da Köln jedoch durch Mink van der Weerden und Christopher Rühr erneut jeweils per Strafecke erfolgreich war, stand am Ende ein 5:2 Sieg der Domstädter zu Buche.