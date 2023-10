Hockey Fotos mit den Weltmeistern und freien Eintritt im CHTC-Trikot

Für die Damen, die den Schwung aus ihrem ersten Saisonsieg mitnehmen wollen und aktuell Rang neun belegen, stehen zwei sehr unterschiedliche Heimspiele auf dem Plan. Am Samstag um 17.30 ist mit dem Absteiger Bremer HC der ungeschlagene Tabellenführer und Aufstiegsfavorit zu Gast. Tags darauf tritt um 14 Uhr TG Heimfeld an der Gerd-Wellen Anlage an. Die in Hamburg beheimateten Aufsteigerinnen spielen mit je zwei Siegen, Unentschieden und Niederlage eine wechselhafte Saison und belegen Rang vier. CHTC-Trainer Jens Höttemann kann dabei, wie schon am vergangenen Wochenende, wieder auf Abwehrchefin Nike Michler zurückgreifen, die zuletzt das Siegtor erzielte. „Die Gegner sind natürlich sehr gegensätzlich mit Heimfeld als Aufsteiger und Bremen als Absteiger“, sagt Jens Höttemann, der optimistisch ist. „Trotzdem ist Heimfeld, die sich vor allem durch ihre Teamstärke auszeichnen, auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Sonntag wird sicherlich ein gänzlich anderes Spiel. Allerdings haben wir gegen Polo gezeigt, dass wir auch die Top-Teams der Liga schlagen können. Und warum sollten wir nicht dem Tabellenführer die ersten Punkte klauen,“ . Für alle, die am Samstag im CHTC-Trikot zur Anlage kommen, ist der Eintritt an diesem Tag frei.