CHTC unterliegt Uhlenhorst Julius Breuckers fataler Fehler schmerzt am Ende sehr

In den letzten Minute wurde es dann noch einmal besonders ereignisreich. Zunächst erzwang Niklas Wellen durch ein Solo eine weitere Strafecke, die die Mülheimer jedoch gut abwehrten. Dann landete der Ball im Krefelder Tor, doch der vermeintliche Siegtreffer der Mülheimer wurde nach intensiver Diskussion zu recht aberkannt, da der Ball vom Körper eines Mülheimes über die Linie gelenkt wurde. Beim darauffolgenden Abschlag unterlief ausgerechnet dem sonst so zuverlässig agierenden Krefelder Julius Breucker ein fataler Fehler: Sein Pass landete in der Vorhand von Ex-Krefelder Henrik Mertgens, der sich die Gelegenheit nicht mehr nehmen ließ, in den Kreis zog, knallhart zum 4:3 für die Gäste verwandelte und seinen ehemaligen Verein somit um hochverdiente Punkte brachte. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen mit der frühen Führung und haben Mülheim kaum zur Entfaltung kommen lassen“, sagte der sportliche Leiter Johannes Schmitz. „In der Offensive zeigten wir wohl unsere bislang beste Saisonleistung. Ein Remis hätte ich unterschrieben. Speziell im letzten Viertel erarbeiten wir uns viele Chancen, habe sie aber leider nicht genutzt. Dass dann so ein eigentlich unerklärlicher Fehler passiert, ist besonders unglücklich und es tut am Ende sehr, sehr weh. Die Mannschaft hat sehr viel investiert.“