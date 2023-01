Nach Finaleinzug bei der Hockey-WM So erklärt der Vater das Erfolgsgeheimnis von Torjäger Wellen

Bhubaneswar · Was in den zurückliegenden Tagen und Stunden in Niklas Wellen vor ging, dafür hat er selber kaum Worte. Der Hockey-Nationalspieler vom CHTC ist überglücklich. Sein Vater Dirk ist nach Indien geflogen und weiß mehr.

27.01.2023, 18:06 Uhr

Vater Dirk Wellen mit seiem Sohn und Torschützen Niklas nach dem Halbfinalesieg bei der WM in Indien. Foto: hgs

Von Nomita Selder