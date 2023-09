Hockey Am Wochenende Hochbetrieb auf der Gerd-Wellen-Anlage

Am kommenden Wochenende finden gleich drei Bundesligapartien auf der Gerd-Wellen Anlage statt: Am Samstag um 13 Uhr empfangen die Herren in der ersten Liga den TSV Mannheim, ehe die Damen in der zweiten Liga um 15.30 gegen Hannover 78 antreten. Tags darauf haben die Damen Eintracht Braunschweig um 13 Uhr zu Gast. Für beide Krefelder Teams können die Partien die Weichen für den weiteren Saisonverlauf stellen.