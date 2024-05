Feldhockey Zweitligist Crefelder HTC überrascht im Norden

Gegen Heimfeld, die in der Tabelle nur zwei Punkte und Plätze vor dem CHTC standen, entwickelte sich eine enge Partie, bei der beide Teams in der ersten Hälfte durch Strafecken zu Chancen kamen, diese aber jeweils nicht nutzen konnten. Nach dem Wechsel fand Krefeld noch besser in die Partie und ging durch Nele Rösch verdient mit 1:0 (39.) in Führung. Kurz darauf legte Alina Pasthy zum 2:0 (42.) nach. Die Führung sollte bis zum Spielende Bestand haben.