Hockey-Verbandsliga Siegesserie der CSV-Herren reißt am Saisonende

Nach fünf Siegen am Stück mit teils starken Auftritten wollten die Herren des Crefelder SC Marathon trotz der bereits feststehenden Vizemeisterschaft in der 1. Verbandsliga auch das letzte Hockeyspiel der Saison beim abstiegsbedrohten HC Essen 99 II erfolgreich bestreiten. Doch bei sommerlichem Wetter zeigte sich schnell, dass die Mannen in Gelb mit den Gedanken bereits in der Sommerpause waren.