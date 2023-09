Hockey-Bundesliga Crefelder HTC fehlt im Duell gegen Meister Rot-Weiß Köln das Glück

In der zweiten Halbzeit ließen beide Abwehrreihen mit ihren guten Torhütern im Rücken wenig zu. Gegen Ende des Spiels setzten die Hausherren alles auf eine Karte und nachten in der Kölner teilweise mächtig Druck. Dabei verhinderte der Gäste-Torwart bei einem Schuss von Martin Ignacio Ferreiro mit einer Glanztat den Ausgleich. In der vorletzten Minute verließ der CHTC-Torwart für einen elften Feldspieler den Platz. Doch eine Torchance ergab sich nicht mehr.