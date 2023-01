Hallenhockey-Bundesliga Für den CHTC kommt es im Abstiegskampf auf jedes Tor an

Auch bei den Herren kann sich in der Tabelle noch Entscheidendes ändern, dies liegt jedoch in deutlich größerer Ferne als bei den Damen. Damit es die CHTC-Herren von Trainer Ronan Gormley noch ins Viertelfinale schaffen, müssen sie beim Tabellenführer Köln gewinnen und gleichzeitig auf einen Punktverlust der vor ihnen stehenden Mülheimer gegen Schwarz-Weiß Neuss hoffen. Mit Elian Mazkour, der sensationelle 37 Tore erzielte, stellen die Kölner Herren ebenfalls den aktuellen Torschützenkönig. „Der Gedanke an die Minimalchance aufs Viertelfinale ist weit weg, wir möchten uns möglichst gut aus der Saison verabschieden. Wir können das Ergebnis in Mülheim nicht beeinflussen und schauen daher auf uns“, betont der sportliche Leiter Johannes Schmitz.