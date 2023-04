Hockey-Bundesliga Doppelpack von Torjäger Masi Pfandt rettet dem Crefelder HTC einen Punkt

Die Hausherren starteten perfekt in die Partie und Masi Pfandt zeigte, dass er nach seiner Verletzung in der Halle das Toreschießen nicht verlernt hatte. Nach einem schwachen Anstoß fing Anton Boomes den Ball ab und leitete zu Masi Pfandt weiter, der UHC-Keeper Florian Leonhart aus zehn Metern per Rückhand überwand und somit für die Führung sorgte. Als Reaktion darauf setzten die Norddeutschen auf frühes Pressing, gegen das die Krefelder nicht immer gute Lösungen fanden, aber zwei Strafecken abwehren konnten. Zu Beginn des zweiten Viertels erzielte der japanische Nationalspieler im Dress der Hamburger, Koji Yamasaki, sehenswert per Rückhand den nicht unverdienten Ausgleich und zog sein Team mit, welches weiter Druck machte.