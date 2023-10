Hockey-Bundesliga Sieg und Niederlage für den Crefelder HTC

Beim Tabellenführer Mannheim entwickelte sich von Beginn an eine hochklassige und temporeiche Partie. Mannheim setzte auf seine starke Strafecke und Spezialist Gonzalo Peillat brachte den MHC nach drei Minuten sehenswert in Führung. Kurz darauf schloss Justus Weigand einen Konter sehenswert ab und lupfte den Ball über den herauseilenden Krefelder Keeper zum 2:0 ins Tor. Der CHTC blieb mutig und erarbeitete sich hochklassige Chancen, schließlich nutzt Niklas Wellen einen Siebenmeter zum verdienten Anschlusstreffer. Im zweiten Viertel wurde es hitziger und eine Kartenflut auf für beide Teams – auf Krefelder Seite sahen Lucas Bachmann, Linus Michler und Masi Pfandt auf Grün – sorgte für viel Platz auf dem Feld. Ausgerechnet in der besten Phase des CHTC erzielte Justus Weigand das 3:1, welches Niklas Wellen zu Beginn des letzten Viertels erneut per Siebenmeter auf 2:3 verkürzte. Sein Team wollte den Punkt holen und bot somit hinten Räume, die die erfahrenen Mannheimer clever nutzten.