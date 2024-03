Gegen Topfavorit Mannheimer HC Erst im Penaltyschießen ist der Crefelder HTC unterlegen

Den besseren Start erwischten die Mannheimer, daher kam der Führungstreffer durch den Krefelder Masi Pfandt (5.) ein wenig überraschend. Er drehte sich nach guter Flanke von Martin Ferreiro clever um den Torhüter und schob ein. Auch am nächsten Treffer war der technisch versierte Argentinier beteiligt und schoss vom spitzen Winkel an die Schulter von MHC-Keeper Adrian Rafi, von wo aus er über ihn Richtung Linie flog. Den letzten Kontakt hatte dann der junge Krefelder Neuzugang Hans Reissinger, der den Ball endgültig über die Linie spitzelte. Dann nahm die Partie Fahrt auf und Mannheim belohnte sich durch Marius Lesser (19.) und Tim Seagon (21.) mit dem verdienten Ausgleich. Krefeld agierte danach spielerisch und kämpferisch stärker und zeigte auch technischen Fertigkeiten. Kurz vor der Pause sorgte Masi Pfandt mit der ersten Strafecke für die erneute Krefelder Führung. Auch nach der Pause blieb es ein temporeiches Spiel auf Augenhöhe, bei dem Mika Schröders eine Ecke auf der Linie und somit die Führung vorerst festhielt. Auch CHTC-Keeper Joshua Onyekwue Nnaji, der vor der Partie für den Gewinn der U21-WM im Dezember geehrt wurde, verhinderte mehrmals stark den Gegentreffer. Ende des dritten Abschnitts stand jedoch Hugo von Montgelas nach einer Strafecke frei am langen Pfosten und netzte zum Ausgleich ein. Mit zwei späten Ecken hatte Krefeld sogar noch die Chance auf den Siegtreffer.