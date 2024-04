Hockey-Bundesliga CHTC feiert Shoot-out-Erfolg beim Club an der Alster

Dabei rückte dann vor allem der U21-Weltmeister Joshua Onyekwue Nnaji im CHTC-Tor in den Fokus. Sein Kapitän Niklas Wellen verwandelte den ersten in gewohnter Manier per Rückhand und auch Hamburgs Anton Boeckel traf sicher. Dies sollte der letzte Treffer für die Hamburger sein. Krefelds Nico Acosta unterlief ein technischer Fehler, ehe Joshua Onyekwue Nnaji dem Hanseaten Till Brockmann den Ball gut getimt aus dem Schläger fischte. Auch der nächste Krefelder Martin Ferrerio war erfolgreich. Nik Kerner versuchte den CHTC-Schlussmann in Bewegung zu bringen, ehe er sich in den Schuss warf. Ähnlich erging es dem letzten Alster-Schützen David-Enrique Linnekogel, der trotz mehrere Körpertäuschungen nicht am Mann mit der Nummer 29 vorbeikam und schlussendlich am Handschuh scheiterte. Da Timo Kossol staubtrocken vom Kreisrand einschrubbte, nahmen die Krefelder auch den zweiten Punkt mit nach Hause und klettern nun auf den dritten Tabellenrang vor dem punktgleichen Club an der Alster.