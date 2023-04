Hockey-Bundesliga Plötzlich ist sogar Platz eins für den Crefelder HTC drin

Das Team um Kapitän Niklas Wellen tat sich im zweiten Abschnitt leichter gegen die DHC-Defensive und schließlich erhöhte Martin Ferreiro aus spitzem Winkel kompromisslos auf 3:1. Die Gastgeber erspielten sich nun deutlich mehr Abschlüsse als noch in Halbzeit eins, mussten aber immer wieder Lücken in der eigenen Abwehr schließen. Schließlich bewies Timo Kossol, der lange verletzungsbedingt ausfiel und nach seinem Debüt am vergangenen Spieltag zum zweiten Mal wieder dabei war, dass er nichts von seinen Qualitäten auf dem Platz eingebüßt hatte. Nach einer Strafeckenvariante blieb der 21-jährige hellwach und erzielte nach den Rebound sein erstes Saisontor. Auch der abschließende Treffer der Partie gehörte Timo Kossol, der die achte Krefelder Strafecke präzise im langen Eck zum 5:1 Endstand (57.) unterbrachte und somit sein Comeback krönte. Das 21-jährige Krefelder Eigengewächs ist trotz seiner Jugend schon lange fester Bestandteil der Mannschaft und bestach bereits in seinen ersten Spielzeiten im Herrenbereich durch seine starke Strafecke und übernahm zunehmende mehr Verantwortung in der wichtigen Position des Eckenschützen. Bereits 2016 wurde er in den DHB-U16 Kader berufen und durchlief seitdem weitere Juniorenteams des deutschen Hockeyverbands.