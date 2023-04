Hockey-Bundesliga Crefelder HTC fordert gegen den UHC Hamburg Revanche

Nach rund 190 Tagen Pause findet am Samstag, dem 15. April wieder ein Heimspiel der Krefelder Hockeyherren auf der Gerd-Wellen Anlage statt. Um 13 Uhr treffen sie mit dem UHC Hamburg auf einen direkten Konkurrenten um die Play-Off Plätze und wollen dabei an ihre starke Hinrunde anknüpfen. Mit sechs Siegen rangiert der Aufsteiger auf Platz vier, der für die Play-offs reichen würde, und somit nur zwei Zähler hinter den Norddeutschen. In den verbleibenden fünf Partien wollen sie diesen unbedingt verteidigen.