Hockey : CHTC erwartet die beiden Hamburger Clubs

Auch Phillip Jansen fehlt dem CHTC an diesem Wochenende. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach starkem Auftakt wird der Crefelder HTC jetzt in zwei Heimspielen gefordert. Dabei sieht sich der Aufsteiger zur Hockey-Bundesliga in der Außenseiterrolle. Chancenlos ist er allerdings nicht.

Die Herren des Crefelder HTC haben gleich zwei schwere Heimspiele vor der Brust. Dabei muss das Trainerteam um Ronan Gormley auf mehrere Stammkräfte verzichten. Der Club an der Alster ist am Samstag um 14 Uhr auf der Gerd-Wellen Anlage zu Gast und tags darauf wird die Partie gegen den amtierenden Vizemeister Hamburger Polo Club bereits um 12 Uhr angepfiffen.

Dem Club an der Alster gelang mit drei Siegen aus vier Partien ein ähnlich starker Start wie den Krefeldern, so dass sich beide Teams an der Spitze der Gruppe B befinden. Ein wichtiger Faktor dabei ist der erfahrene Dieter Linnekogel, der bereits drei Saisontreffer erzielte und damit maßgeblich zu den Erfolgen beigetragen hat.