Hockey Play-offs Außenseiter CHTC ist gegen Mannheim nicht chancenlos

„Für uns ist es ein Bonus, nachdem wir die Klasse gehalten haben. Wir freuen uns sehr und hoffen, die favorisierten Mannheimer so lange wie möglich ärgern zu können,“ gibt Koordinator Hans-Werner Satory als Plan aus. Das Viertelfinale wird im Modus Best-of-Three gespielt und bei einem Remis nach 60 Minuten geht es in jeder Partie ins Penalty Shoot out. Sollte nach zwei Partien, die zweite findet am darauffolgenden Wochenende in Mannheim statt, beide Teams je einen Sieg auf dem Konto haben, findet am Sonntag 21. Mai ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Halbfinale und die Teilnahme am Final Four statt.