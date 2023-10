Hockey-Bundesliga Siegloser Aufsteiger Gladbach kommt mit großer Euphorie zum Crefelder HTC

Der Mannheimer HC konnte bereits fünf Siege erringen und hat mit Eckenspezialist Gonzalo Peillat, der bereits zwölf Tore erzielt hat, den besten Torjäger der Liga in seinen Reihen. In den Play-off Duellen in der vergangen Saison kam er jedoch kaum zur Entfaltung. Vor allem Niklas Wellen machte mit seiner Schnelligkeit und Kompromisslosigkeit bei der Eckenabwehr dem gebürtigen Argentinier das Leben schwer. Nach einem 5:2-Sieg im ersten Viertelfinalspiel mussten sich die Krefelder in den nächsten beiden Duellen nach Remis in der regulären Spielzeit jeweils im Shoot-out geschlagen geben und verpassten somit das Ticket für die Endrunde. Neben Gonzalo Peillat stehen in Teo Hinrichs und Justus Weigand zwei weitere deutsche EM-Teilnehmer im Kader.