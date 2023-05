Hockey CHTC-Herren wollen ihre Chance beim Schopfe packen

Die CHTC-Damen von Coach André Schiefer haben einen Doppelspieltag hinter sich, den sie auch mental erst einmal verarbeiten müssen. „So etwas habe ich bislang in meiner 35-jährigen Hockeykarriere selten erlebt. Es waren zwei sehr einseitige Partien, in denen wir aber dann einfach nicht treffen und sogar verlieren. In Braunschweig haben wir 20:8 Kreisszenen, Hannover ist dann genau einmal in unseren Kreis gekommen und haben die dabei entstandenen Strafecke verwandelt“, berichtete André Schiefer. Er legte dementsprechend den Fokus auf Torschusstraining und Strafecken und hofft auf Stürmerin Malikah Hamza, die am vergangenen Wochenende nach Verletzungspause noch nicht wieder bei hundert Prozent war. Der DSD Düsseldorf spielt eine wechselhafte Saison, im Hinspiel setzten er sich in einer intensiven Partie mit 1:0 durch und belegt mit fünf Siegen den fünften Tabellenrang. Zu Rückrundenbeginn haben die Gäste mit der langjährigen Kapitänin der deutschen Damennationalmannschaft Jann Müller-Wieland prominente Verstärkung bekommen. Die in London lebende Defensivspielerin gewann in ihren 329 Länderspielen unter anderem die Olympische Bronzemedaille und holte im vergangenen Jahr in der Halle den EM-Titel in Hamburg. Durch enge Kontakte zum DSD, mit dem sie 2009 ihren ersten Meistertitel holte, wurde dieses Comeback ermöglicht.