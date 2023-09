Hockey-Bundesliga Linus Michler schießt den Crefelder HTC an die Tabellenspitze

In einem engen und bis zum Schluss spannenden Duell gegen den TSV Mannheim setzten sich die Herren des Crefelder HTC zuhause mit 3:2 (2:1) gegen den TSV Mannheim durch. Damit führt der CHTC in der Hockey-Bundesliga die Staffel B mit acht Punkten aus vier Begegnungen vor einem Trio mit sechs Zählern an.