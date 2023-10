Zweite Hockey-Bundesliga Torhüterin Lotta Dietrich ist der Trumpf des CHTC

Am Sonntag hielten sie, angespornt durch den Erfolg am Vortag, gut gegen Topfavorit Bremer HC mit und hatten selbst per Strafecke die Möglichkeit zur Führung, ließen diese aber liegen. Nach dem Seitenwechsel nutzte der Bremer HC eine Zeitstrafe gegen die Gastgeberinnen und erarbeiteten sich eine Eckenserie und die Führung. Kurz nach Beginn fiel nach einer Strafecke das 2:0. Der CHTC blieb mutig und erzielte durch Alina Pasthy den Anschlusstreffer aus dem Spiel heraus (53.). Zwei Strafecken boten dem CHTC sogar noch die Chance auf den Ausgleich per Strafecke, doch diese konnten nicht mehr genutzt werden.