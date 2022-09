Hockey : CHTC-Damen mit bekannten Gesichtern

André Schiefer, der Trainer der CHTC-Damen, will nicht nur mit einem Sieg starten, sondern lange oben mitspielen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zum Auftakt erwarten die Hockeyspielerinnen des Crefelder HTC den Zweitliga-Aufsteiger HC Essen. Die Herren, die mit einem Sieg gegen München gestartet sind, absolvieren zwei Bundesligaspiele in Mannheim.

Auch für die Damen des Crefelder HTC startet die neue Saison, ebenso wie zuletzt bei den Herren, die gegen München 3:2 gewannen, mit einem Heimspiel gegen einen ambitionierten Aufsteiger. Am Samstag um 14 Uhr ist der HC Essen zu Gast, der sich in einem engen Saisonendspurt gegen Leverkusen im Aufstiegsrennen durchgesetzt hat. In einer intensiven Vorbereitung konnten die Neuzugänge, unter denen sich auch einige altbekannte Gesichter befinden, gut integriert werden und ihre spielerischen Qualitäten bereits unter Beweis stellen.

„Wir haben viele Trainingsspiele gemacht und freuen uns jetzt auf den Ligabetrieb“, sagt CHTC-Trainer André Schiefer. „Essen hat mit Nina Klinge eine gefährliche Torjägerin und an der Seitenlinie mit Philipp Weide einen erfahrenen und ehrgeizigen Trainer. Unser Ziel sind drei Punkte, dazu müssen wir von Beginn an da sein und Zug zum Tor zeigen. Dann sind wir zuversichtlich mit eine Erfolgserlebnis in die Spielzeit zu starten und einen ersten Grundstein zu legen, um möglichst lange weit oben mitzuspielen.“

Unter den neuhinzugekommen Spielerinnen konnte vor allem Torfrau Natalia Salvador, die bereits 2017/18 für den CHTC gespielt hat, mit ihrem guten Stellungsspiel und blitzschnellen Reaktionsfähigkeit überzeugen. Die Abschlussqualitäten der südafrikanischen Stürmerin Malikah Hamza kamen zuletzt für das Nationalteam zu tragen, da sie international im Einsatz war und erst spät in die Vorbereitung einsteigen konnte. Dementsprechend fehlt noch die Bindung. In Julia Tondorf, die im ersten Spiel noch fehlen wird, aber mit ihren 34 Jahren reichlich Erfahrung mitbringt, und der fünf Jahre jüngeren Laura Schmitz, die lange Zeit die Kapitänsbinde in Krefeld getragen hat und nun wieder dabei ist, kehren zwei Routiniers ins Team zurück, die in einem immer noch jungen Team eine wichtige Rolle spielen können. Das Amt der Spielführerin übernehmen die letztjährige Amtsinhaberin Johanna Schneider und Stephanie Panuschka (geb. Baxter).

Bei den Herren hatte in den vergangenen Tagen die Nominierung von Niklas Wellen zum Welthockeyspieler des Jahres alles überstrahlt. In Nationalkeeper Alexander Stadler steht ein weiterer deutscher Spieler zur Auswahl – allerdings im Bereich „Goalkeeper of the Year“. Alexander Stadler zeigte 2021 eine hervorragende Leistung bei der Europameisterschaft und stand bis zum Sommer für den TSV Mannheim auf dem Platz. Zur neuen Spielzeit wechselte er in die Niederlande zu HC Den Bosch.