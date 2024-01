Hallenhockey-Bundesliga Damen des Crefelder HTC steigen sang- und klanglos ab

Das Team von Jens Höttemann, das für dieses entscheidende Wochenende mit der nominellen Abwehrchefin Nike Michler, die in der Hallensaison aufgrund eines Auslandsaufenthaltes fehlte, hochkarätige Verstärkung erhielt, begann mutig. Aufgrund des schwachen Torverhältnisses benötigten sie mindestens einen Punkt, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Nach acht Minuten belohnte Spielführerin Jule Hufer das couragierte Auftreten mit dem Führungstreffer per Strafecke. Fast postwendend vergab Bonn per Siebenmeter die große Ausgleichschance. Somit gingen die Damen von Coach Jens Höttemann mit einer Führung in die Viertelpause. Nach der Pause drehte Bonn die Partie und die Krefelderinnen machten sich selbst das Leben schwer. Erst sah Johanna Schneider die Grüne Karte und nur kurze Zeit später sah sich Jule Hufer mit einer Gelben Karte, die mindestens fünf Minuten Pause bedeuteten, konfrontiert. Die doppelte Unterzahl nutzte Bonn zum 3:1. Im letzten Viertel wurde es dann zunehmend hektischer und auch torreicher. Mara Küskes und Alina Pasthy verkürzten auf 3:4, doch ein Bonner Doppelschlag bedeutete das Aus.