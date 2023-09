Crefelder HTC holt fünf Punkte Fahrten nach Berlin und Frankfurt von Erfolg gekrönt

Beim Berliner HC benötigten die Krefelder etwas Anlaufzeit, doch nach zehn Minuten vollendete CHTC-Kapitän Niklas Wellen eine Variante zur Führung (10.). Die Gäste brachten ihren knappen Vorsprung immer wieder durch zahlreiche Zeitstrafen, insgesamt kassierten die Seidenstädter zwei grüne und drei Gelbe Karten, in Gefahr. Im letzten Viertel verwandelte Berlins Kapitän Paul Dösch vier Minuten vor dem Ende, Krefeld mussten zu dem Zeitpunkt in doppelter Unterzahl agieren, einen Siebenmeter zum späten Ausgleichstreffer. Im anschließenden Shoot-out trafen die Krefelder Schützen sicher und andererseits knüpfte CHTC-Keeper Joshua Onyekwue Nnaji an seine starke Leistung an und stellte die Schützen des Gastgebers vor schwierige Aufgaben. Niklas Wellen, Timo Kossol und Martin Ignacio Ferreiro verwandelten ihre Penaltys. Tags darauf stellten die Krefelder beim Aufsteiger aus Frankfurt die Weichen früh auf Sieg und gingen durch Martin Ignacio Ferreiro, der nach sieben Minuten im direkten Duell den Torhüter Jan Eberhardt tunnelte, und Masi Pfandt (10.), der bei einer Strafecke zentral verwandelte, 2:0 in Führung. Frankfurts Johannes Schmidt-Opper schloss nach defensivem Fehlpass des CHTC kurz vor der Viertelpause einen Querpass zum Anschlusstreffer ab. Linus Michler erstickte mit seinem sehenswerten Treffer hoch in die kurze Ecke sämtliche Frankfurter Hoffnungen (44.). In der Schlussphase nahm Frankfurt den Torhüter heraus, dies nutzte Anton Boomes zum 4:1 und rundete das Ergebnis somit ab.