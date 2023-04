Hockey CHTC-Herren wollen Teilnahme an Play-offs perfekt machen

In der Tabelle ist es eng. Lediglich Tabellenführer Rot-Weiss Köln kann bereits fest für die Play-offs planen und somit den dritten Titel in Folge fest im Blick. Der amtierende Meister spielt eine erneut souveräne Saison mit 29 Punkten aus 14 Partien, doch im Hinspiel verdienten sich die Krefelder auf eigener Anlage mit einer spielerisch und vor allem defensiv starken Leistung ein 2:2 (1:1). Auch in der Partie gegen Mülheim zeigten die aktuell drittplatzierten Seidenstädter ihr Potenzial und siegten gegen den Rekordchampion mit 3:2 (1:1). Beim Meister von 2018 und 2019 fehlt in dieser Saison ein wenig die Konstanz. Aufgrund oft knapper Ergebnisse stehen die Mülheimer aktuell auf Rang fünf, der am Ende zu den Play-downs führen würde. Bis zum CHTC sind es sechs Punkte. Der sportliche Leiter des CHTC Johannes Schmitz betont: „Unser Ziel war und ist der Klassenerhalt und somit das Erreichen der Play-off Plätze. Wir fangen da jetzt nicht an zu träumen und bleiben realistisch.“ Auch wenn sogar Platz eins theoretisch drin ist.