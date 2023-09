Hockey-Bundesliga CHTC beim Angstgegner Berlin und beim Aufsteiger Frankfurt

Der Berliner HC hat sich in den vergangenen Jahren ein wenig zum Angstgegner des CHTC gemausert, doch die Leistung gegen Köln dürfte den Krefeldern einiges an Selbstbewusstsein geben. Gegen die extrem heimstarken Berliner wollen die Gäste vor allem auf Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor setzen. „Uns erwarten ganz unterschiedliche Spiele, die beide nicht leicht werden. Berlin ist unglaublich heimstark und hat ein erfahrenes und eingespieltes Team mit Martin Zwicker und Paul Dösch als Säulen, die eine Partie steuern und auch entscheiden können. Diese gilt es zu bearbeiten und zudem selbst auf eine stabile Defensive zu setzten. Vorne müssen wir gegen die seit Jahren sehr gute Abwehr unsere Chancen effektiv nutzen. Ich erwarte ein sehr enges Spiel. Die Rückkehr von Niklas Wellen wird uns dabei gut tun,“ beschreibt der Sportliche Leiter Johannes Schmitz den kommenden Gegner. Die Krefelder mussten beim 1:2 gegen Köln noch auf ihren Kapitän, der mit seiner Technik und Schnelligkeit vor allem gegen eine solche Abwehr ein wichtiger Faktor werden kann, verzichten. In der Defensive präsentierte sich Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji in starker Verfassung.