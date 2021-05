Hockey : CHTC steigt nach zwei Jahrzehnten ab

Nach dem Schlusspfiff flossen beim CHTC Tränen. Matz Mahn (Mitte) blickt nachdenklich drein, Trainer Ronan Gormely tröstet Jonathan Ehling (rechts). Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Die Gastgeber erzwingen in den Play-downs gegen Nürnberg ein Entscheidungsspiel, dass sie jedoch im Shoot-out verlieren. Der Hockey-Bundesligist steigt ab und ist damit erstmals seit 2001 wieder in der zweiten Liga.

Am Samstag traf Timo Kossol, der nach wenigen Minuten eine Strafecke unters Lattenkreuz setzte, für Krefeld und sorgte für das so wichtige Selbstvertrauen. In einer engen Partie stand die Krefelder Defensive, die von den Rückkehrern Linus Michler und Max van Laak verstärkt wurde, sicher und ein Doppelschlag von Mats Westphal sorgte für eine klare 3:0-Führung. In der Schlussphase verkürzten die Franken mit einem elften Feldspieler noch auf 3:2, doch mehr ließen die Hausherren nicht zu und erzwangen damit nach der Hinspielniederlage in Nürnberg ein Entscheidungsspiel.

In dem entscheidenden Duell starteten die Hausherren gut und Phillip Jansen verwandelte einen Eckenrebound gedankenschnell zur verdienten Führung. Beiden Teams war der Druck anzumerken. Die Krefelder, die sich ein Chancenplus erarbeiteten, scheiterten immer wieder am glänzend aufgelegten Nürnberger Keeper Steffen König. In der Defensive zeigten sie sich abermals stabil und konnten viele Nürnberger Angriffe frühzeitig entschärfen. Vor allem in der zweiten Halbzeit lief viel über die Olympiasieger Deecke auf Krefelder und Christopher Wesley und Maximilian Müller auf Nürnberger Seite. Auch in diesem Spiel nahm die NHTC-Bank fünf Minuten vor dem Ende den Torhüter heraus und erzwang in Überzahl eine Strafecke. Dario Benke brachte den halbhohen Ball im Tor unter und sorgte für eine dramatische Schlussphase. Aber auch eine Eckenserie des CHTC konnte das Penaltyschießen nicht abwenden.

Hier legten die Nürnberger mit Christopher Wesley vor, doch Krefelds Jonathan Ehling behielt die Nerven und glich aus. Nachdem CHTC-Goalie Luis Beckmann Jon Mechthold den Ball wegfischte, hatte sein Team die Chance auf die Führung, doch Linus Michler traf aus spitzem Winkel nur die Außenseite des Tores. Im Anschluss hatte sowohl Lucas Bachmann, der ganz abgezockt verwandelte, als auch die beiden Nürnberger Schützen das bessere Ende für sich. Der Abschluss von Oskar Deecke landete knapp nach Ablauf der Zeit im Netz, so dass Maximilian Jordan mit seinem Treffer den Klassenerhalt für die Franken perfekt machte.

Coach Ronan Gormley fehlen nach dem Spiel ein wenig die Worte: „Eine ganz bittere Niederlage. Uns hat das zweite Tor gefehlt, in den beiden Shoot-outs waren die Nürnberger dann besser. Wir brauchen jetzt erstmal ein wenig Abstand.“

Der Verein aus dem Stadtwald nach 20 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit wieder im Unterhaus antreten. Der letzte Abstieg ist aus dem Jahr 2000 datiert, wobei sie im Anschluss den souveränen direkten Wiederaufstieg schafften. Für den Vorstand Dirk Wellen wird es wichtig sein, den Kader soweit wie möglich zusammenzuhalten, um den direkten Wiederaufstieg anzugehen und möglichst keine Spieler an nachbarvereine wie Köln, Mülheim oder Düsseldorf abzugeben.