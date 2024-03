Die Vorbereitung verlief problemlos Hockey-Bundesligist Crefelder HTC für Rückrunde gerüstet

Auch wenn die Mannheimer am Samstag als Favorit anreisen und am vergangenen Wochenende das Nachholspiel der Hinrunde gegen Meister Köln mit 2:1 gewannen, ist Co-Kapitän Julius Hayner zuversichtlich, dass der CHTC nicht chancenlos ist: „Ich erinnere nur an die Viertelfinalserie der Vorsaison, als wir gegen Mannheim sehr unglücklich ausgeschieden sind. Da haben wir ja noch eine Rechnung offen.“ Neu zum Team gehört der erst 17-jährige Stürmer Hans Reissinger, der von Leverkusen nach Krefeld gewechselt ist. Der Jugend-Nationalspieler hat kürzlich ein Probetraining in der Vreed absolviert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. „Er kam gleich im Testspiel gegen Mülheim zum Einsatz. Er ist topfit und stocktechnisch sehr gut.“ Ab August wird Tino Nguyen das Team im defensiven Mittelfeld verstärken. Der 28-Jährige hat 200 Bundesligaspiele für Mannheim absolviert und kam zuletzt in der ersten niederländischen Liga auf 44 Einsätze. 2016 gewann er mit der U21-Nationalmannschaft WM-Bronze.