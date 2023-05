Hockey-Bundesliga Crefelder HTC trifft im Viertelfinale auf Mannheim

Dass ausgerechnet Linus Michler wichtige Treffer in einem entscheidenden Spiel erzielte und somit den Klassenerhalt sicherte, spiegelt ein wenig die jüngste Reise des CHTC wieder. Der tief in Krefeld verwurzelte Spieler mit der Nummer 7 wurde in der Abstiegssaison mit einem vergebenen Penalty im Entscheidungsspiel vor fast genau zwei Jahren zur tragischen Figur. Im Anschluss daran blieb der Sohn von Olympiasieger Klaus Michler dem CHTC treu und zeigte in der aktuellen Spielzeit, dass er und der CHTC in die erste Liga gehören.