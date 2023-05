Hockey Damentrainer André Schiefer verlässt den Crefelder HTC

Nach Stationen in Gladbach, Raffelberg und Neuss war es das erste Engagement bei einer Damenmannschaft, so dass er vor allem zu Beginn ein wenig Zeit zur Akklimatisierung benötigte, aber von Beginn an ein guten Draht zu seinen Spielerinnen pflegte. Sportlich setzte André Schiefer den Weg seines Vorgängers Sebastian Folkers fort und hielt in der Halle in der Bundesliga die Klasse. Auf dem Feld konnte der CHTC ebenfalls überzeugen und holte zweimal in Folge, die Saison 19/21 wurde aufgrund Corona abgebrochen, den zweiten Tabellenrang und verpassten nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga.