Hockey Matthias Mahn will dem CHTC auch künftig helfen

Mahn In Niklas Wellen, Joshua Onyekwue Nnaji, Masi Pfandt, Timo Kossol und Elias Friedrich haben viele wichtige Spieler für die Hallensaison gefehlt, aber dies war von Beginn an klar. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Linus Michler und Julius Hayner taten schon weh. Aber wenn man dann sieht, wie sich die Mannschaft im Viertelfinale geschlagen hat, da war man schon sehr stolz. In der 54. Minute hatten wir alle das Gefühl, dass wir es wirklich schaffen. Aber der Sport ist dann in Phasen auch brutal und ein paar Minuten später ist die Saison auf einmal zu Ende. Aber auch das hat das Team gemeinsam verarbeitet und so denke ich, dass sie auch in Richtung Feld viel Positives mitnehmen werden. Wir hatten trotz der Ausfälle alle Chancen auf die Endrunde und den Wimpel, ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn alle gesund geblieben wären, wir wirklich zur Endrunde nach Frankfurt gefahren wären.