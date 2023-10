Handball HSG Krefeld ist im Hexenkessel des TuS Ferndorf zu Gast

Sieben Siege auf einen Streich stehen in der gesamten 3. Handball-Liga bisher nur für die HSG Krefeld Niederrhein zu Buche. Allerdings sind in der Nord-Ost-Staffel auch Emsdetten und Hildesheim nach sechs Spieltagen noch ungeschlagen. Das soll für die Eagles nach dem achten Spieltag in der Süd-West-Staffel so bleiben. Allerdings stehen sie am Sonntag ab 16.30 Uhr beim ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten TuS Ferndorf (13:1 Punkte) vor der ersten großen Standortbestimmung der Saison.