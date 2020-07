Tennis : Herren 40 des TV 03 Schwarz-Gelb auf Aufstiegskurs

Krefeld Das Team überrascht in der 1. Tennis-Verbandsliga duch starke Leistungen und ist bisher ungeschlagen. Auch der TK Rot-Weiß Kempen mischt in dieser Alterklasse ganz vorne mit.

Bei den Damen 50 feierte der TC Rot-Weiß Grefrath einen 8:1-Kantersieg im Derby gegen den Crefelder HTC und steht mit einem weiteren Sieg an der Tabellenspitze. In der anderen Gruppe verlor der Hülser SV seine bisher drei Spiele und ziert das Tabellenende. Bei den Damen 65 (4er-Teams) kam es durch den Rückzug von drei Teams nur zu einem Spiel zwischen der zweiten Mannschaft des Crefelder CT und Post SV Düsseldorf, das 3:3 endete. Allerdings hatten die Gäste das bessere Satzverhältnis (7:6) und stehen als Aufsteiger fest.

Die Herren 40 des TV 03 Schwarz-Gelb Krefeld befinden sich in der 1. Verbandsliga auf Aufstiegskurs. Einen der beiden Siege verbuchte das Team um Mannschaftsführer Mark-Lothar Claesgens im Derby gegen den Gladbacher HTC mit 6:3. Die Entscheidung um den Aufstieg fällt vielleicht am 22. August im Duell mit dem Düsseldorfer SC 1899. Auch die Herren 40 des TK Rot-Weiß Kempen um Mannschaftsführer Michel Rathmakers peilen den Aufstieg in die Niederrheinliga an. Hier könnte am 15. August die Vorentscheidung fallen, wenn die Thomasstädter in Elberfeld zu Gast sind, das ebenfalls noch ungeschlagen ist.