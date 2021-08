Verabschiedet und geehrt : Herbert Küppers war 65 Jahre lang Fußball-Schiedsrichter

Krefeld Der 86-Jährige wurde bei einem Fußballspiel in St. Tönis und beim Belehrungsabend der Schiedsrichter vom Verband Niederrhein geehrt und verabschiedet. Auf dem Kleinfeld pfeift er aber weiter.

In dieser Woche folgte dann die Ehrung durch den Fußballverband Niederrhein. Dafür war der stellvertretende Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses des Verbandes Boris Guzijan (TS Rahm) nach Krefeld gereist. Im Rahmen eines Belehrungsabendes vor über 70 anwesenden Schiedsrichtern in der Visaal-Event-Location überbrachte er die Glückwünsche des Verbandes und überreichte dem Jubilar eine Ehrenurkunde unterzeichnet von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth . „65 Jahre, das kommt ganz selten vor. Ich sage Danke, dass die Familie Dir das ermöglicht hat und Du 65 Jahre für unseren Fußballsport geopfert hast“, sagte von Guzijan. Kreisgeschäftsführer Werner Gatz nahm die Ehrung des Fußballkreises vor und bedankte sich mit einer Uhr vom DFB und mit einem Blumenstrauß beim Jubilar. Etwas Besonderes hatte sich Schiedsrichterobmann Kotira einfallen lassen: „Ich habe Peter Frymuth angeschrieben und eine gelbe und rote Karte beigepackt. Binnen vier Tage hatte ich die Karten mit einer ausführlichen persönlichen Widmung zurück und überreiche diese nun als Dankeschön“. Danach würdigten die anwesenden Schiedsrichter die Leistung von Küppers mit Standing-Ovationen.

Der Jubilar, der von 1962 bis 1970 Spiele in der Landesliga leitete und in dieser Zeit auch als Schiedsrichterassistent in der damaligen 2. Liga fungierte, war über die umfangreichen Glückwünsche überrascht und sagte: „65 Jahre sind schnell vergangen, es war eine schöne Zeit.“ Die Pfeife zur Seite legen will Küppers aber noch nicht: „Ab- und zu ein Alte-Herren-Spiel, vor allem auf Kleinfeld, das mache ich noch. Auch für den Schulfußball, aber nur in der Halle und auf Kleinfeld habe ich bei der Stadt Krefeld nochmal zugesagt“, so Küppers.