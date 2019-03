Handball-Nordrheinliga : Herbe Pleite für St. Töniser Frauen

Tönisvorst In der Handball-Nordrheinliga unterliegt das Team bei Fortuna Düsseldorf mit 27:39.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marcel Püttmanns

Nur zweimal waren die Frauen der Turnerschaft St. Tönis in der Handball-Nordrheinliga in dieser Spielzeit bislang weit entfernt von etwas Zählbarem. Beide Male hieß der Gegner Fortuna Düsseldorf. Nach der bereits deutlichen 23:31- Heimniederlage in der Hinrunde fiel die Schlappe am Sonntag im Rückspiel mit 27:39 (10:17) diesmal sogar noch ein wenig höher aus. Die klaren Resultate erzählen aber nicht die ganze Wahrheit, denn in beiden Fällen war die Turnerschaft keinesfalls derart unterlegen, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

Auch am Sonntagmittag wehrten sich die St. Töniserinnen gegen den aktuellen Tabellenführer nach Kräften. Annalena Bandur hütete nach langer Pause erstmalig wieder den Kasten, zudem kehrten Sandra Ewert und Anna Greverath in den Kader zurück. Mit Rabea Brüren und Verena Wolf fehlten allerdings weiterhin zwei Führungsspielerinnen. Dennoch erwischten die Gäste einen formidablen Start und waren in den ersten 20 Minuten absolut ebenbürtig. „Wir haben uns im Training einige Dinge überlegt, die zunächst sehr ordentlich funktioniert haben. Vorne sind wir gut in die Kreuzbewegungen gekommen und im richtigen Moment in die Nahtstellen gegangen“, berichtete Trainerin Miriam Heinecke.