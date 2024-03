Mit 81 Jahren noch Kampfrichter Die Leichtathletik macht Helmut Goedhard seit 65 Jahren glücklich

Nach der Organisation des ersten Willicher Parklaufs, richtete er Dreikämpfe für alle Klassen aus sowie Straßenläufe über fünf und zehn Kilometer. 1972 nahm er in Duisburg an mehreren Kampfrichterschulungen für die Olympischen Spiele in München teil, aber als zweiter der Reserveliste kam er dort nicht zum Zuge. 1973 war er als Kampfrichter bei den Junioren-Europameisterschaften in Duisburg. In der Mercatorhalle tanzte er mit Ilona Schoknecht (Slupianek), der späteren Olympiasiegerin und Weltrekordhalterin im Kugelstoßen. „Für den Tanz mit mir, einem westdeutschen Kampfrichter mit DLV-Abzeichen, musste sie sich bei den DDR-Funktionären noch das OK. holen“, erinnert sich Goedhart.