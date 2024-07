Leichtathletik Der Traum von Olympia 2028 in Los Angeles

In Uerdingen wurde sie fortan von Udo Krumm trainiert. Vor allem seit 2022 läuft die Schülerin eine persönliche Bestzeit nach der anderen. „Es war von Anfang an der Plan, dass ich mich kontinuierlich steigere“, erklärt die Krefelderin, die sich von 2,09 Minuten auf 800 Metern auf 2,06 Minuten steigerte. Für diese Saison sollte Odendahl die 2,05 Minuten knacken – dies gelang ihr bereits am 8. Juni in Dortmund, es war einer der ersten Läufe im Sommer 2024.