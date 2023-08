Frauen-Handball Gut gelaunt in die neue Saison

Am Sonntag startet auch die Turnerschaft St. Tönis in der Nordrheinliga in die Saison. Sie empfängt im heimischen Corneliusfeld den TV Aldekerk II. Noch einmal wurde das Team der St. Töniser Frauen verjüngt. So verließen unter anderem die erfahrenen Verena Wolf und Eva Legermann den Verein. Lediglich ein externer Neuzugang konnte in Laureen Garche von Fortuna Düsseldorf II verpflichtet werden, ansonsten setzt David von Essen auf den eigenen Nachwuchs. „Wir wollen natürlich zu Hause mit einem Sieg in die Saison starten, dazu müssen wir das Tempospiel von Aldekerk unterbinden und selbst eine gute Abwehr spielen. Der Kader vom TV Aldekerk ist neuformiert, in dieser Saison eine Wundertüte“, sagt von Essen, der sich vor allem die Weiterentwicklung des Teams und der einzelnen Spielerinnen als Ziel für die neue Saison auf die Fahne geschrieben hat.