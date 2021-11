Frauen-Handball : Adler Königshof peilt Pokal-Halbfinale an

Adler Königshof peilt Pokal-Halbfinale an

(maha) Über den HVN-Pokal in den DHB-Pokal – dort könnte man auf namhafte und hochkarätige Mannschaften treffen. Die Frauen von Adler Königshof gastieren am Samstag (18 Uhr, Sporthalle Rheydt-West) im Viertelfinale des HVN-Pokals beim Rheydter TV.

Am vergangenen Wochenende trafen beide Teams in der Oberliga in der Sporthalle Königshof aufeinander, die Adler kamen zu einem ungefährdeten 32:21-Erfolg.