Kantersieg im Topspiel gegen ATV Biesel : SSV Gartenstadt marschiert in Richtung Oberliga

Krefeld Der Sieg fiel deutlich aus. Die Gastgeberinnen gewinnen das Spitzenspiel gegen den ATV Biesel mit 28:19. Das nährt die Hoffnung auf den Oberliga-Aufstieg, von dem aber noch niemand sprechen möchte.

Die Handballerinnen des SSV Gartenstadt marschieren mit großen Schritten Richtung Oberliga. Den 13. Sieg in Folge fuhr die Mannschaft von Karsten Schmitz im Spitzenspiel gegen den ATV Biesel ein. Die Krefelderinnen landeten dank einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei einen 28:19-Kantersieg und bauten ihren Vorsprung auf nunmehr vier Zähler aus. Allerdings sind bis zum Saisonende noch zwölf Spiele zu absolvieren.

150 Zuschauer in der Sporthalle des Berufskollegs in Uerdingen sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, zumal sich die Gastgeberinnen mit der offensiven Deckung schwertaten. Erst kurz vor der Pause gelang es dem SSV, sich mit zwei Toren abzusetzen, doch Biesel verkürzte unmittelbar vor der Pause durch einen Siebenmetertreffer auf 11:10. Doch die zweite Halbzeit dominierte das Team um die achtfache Torschützin Jennifer Frontzek. Torhüterin Daniela Dovesi nagelte ihr Gehäuse zu, die Deckung des SSV tat ihr übriges. „Wir haben dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen klaren Sieg im Topspiel eingefahren“, freute sich der zum Saisonende scheidende Karsten Schmitz. Vor allem die tolle Atmosphäre freute den SSV Gartenstadt. „Das hat heute enorm viel Spaß gemacht und war ein absolutes Highlight. Wir sind stolz, solch tolle Fans zu haben“, so Schmitz. Vom Aufstieg will beim SSV Gartenstadt aber noch keiner sprechen.